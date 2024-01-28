Украинские пограничники дронами уничтожили два внедорожника РФ — видео

Пограничники показали, как уничтожили авто россиян с помощью дронов.

Отмечается, что два внедорожника окупантов были уничтожены дронами-камикадзе бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

К слову, недавно бойцы пограничной службы вместе с другими силами обороны уничтожили два российских танка в Херсонской области. Защитники использовали FPV-дроны.

Потери РФ в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 382 тысяч оккупантов.

В течение суток украинские защитники нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.