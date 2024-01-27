ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и 6 танков — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и 6 танков — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Россия ориентировочно потеряла 770 солдат, 15 боевых бронированных машин и 6 танков. На передовой между Силами обороны и войсками РФ произошло 98 боевых столкновений.

Потери России за 26 января

Общие потери России по состоянию на утро 27 января:

  • личного состава ‒ около/ about 381370 (+770) человек,

  • танков ‒ 6271 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15) ед,

  • артиллерийских систем – 9085 (+3) ед,

  • РСЗО – 972 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,

  • самолетов – 331 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),

  • крылатые ракеты ‒ 1845 (+0),

  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,

  • специальная техника ‒ 1433 (+8)

Ситуация на юге и востоке

На Купянском направлении Силами обороны отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака окупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны отразили 4 российских штурма позиций украинских войск.

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