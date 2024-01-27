За прошедшие сутки Россия ориентировочно потеряла 770 солдат, 15 боевых бронированных машин и 6 танков. На передовой между Силами обороны и войсками РФ произошло 98 боевых столкновений.
Потери России за 26 января
Общие потери России по состоянию на утро 27 января:
личного состава ‒ около/ about 381370 (+770) человек,
танков ‒ 6271 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15) ед,
артиллерийских систем – 9085 (+3) ед,
РСЗО – 972 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,
самолетов – 331 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),
крылатые ракеты ‒ 1845 (+0),
корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
специальная техника ‒ 1433 (+8)
Ситуация на юге и востоке
На Купянском направлении Силами обороны отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака окупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны отразили 4 российских штурма позиций украинских войск.
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