ВСУ отбили 82 атаки армии РФ и нанесли 4 удара по врагу — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 82 атаки армии РФ и нанесли 4 удара по врагу — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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Украинские военные в течение суток отразили 82 атаки преступной армии РФ, в том числе отражена серия масштабных вражеских атак в районе Марьинки на Донетчине.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты, нанесли 19 авиаударов, совершили 68 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских атак зафиксированы многочисленные разрушения и пострадавшие среди гражданских жителей.

Авиационные удары получили: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Пруды Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на фронтах

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении украинскими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки возле Макеевки Луганской области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

  • На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще более 990 российских захватчиков.

Утраты армии РФ с начала масштабного вторжения составляют:

  • личного состава - около 380 тыс. 600 (+990) человек ликвидировано;

  • танков – 6 тыс 265 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин – 11 тыс 637 (+16) ед;

  • артиллерийских систем – 9 тыс 82 (+15) ед.;

  • РСЗО – 972 ед.;

  • средства ПВО – 660 ед.;

  • самолетов – 331 ед.;

  • вертолетов – 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 тыс 33 ед.;

  • крылатые ракеты – 1 тыс 845 (+1) ед.;

  • корабли/катера - 23 ед.;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 тыс. 64 (+20) ед;

  • специальная техника – 1 тыс 425 (+5) ед.

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