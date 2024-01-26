ВСУ отбили 82 атаки армии РФ и нанесли 4 удара по врагу — Генштаб

Украинские военные в течение суток отразили 82 атаки преступной армии РФ, в том числе отражена серия масштабных вражеских атак в районе Марьинки на Донетчине.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты, нанесли 19 авиаударов, совершили 68 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских атак зафиксированы многочисленные разрушения и пострадавшие среди гражданских жителей.

Авиационные удары получили: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Пруды Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинскими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще более 990 российских захватчиков.

Утраты армии РФ с начала масштабного вторжения составляют: