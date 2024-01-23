Бойцы ВСУ с помощью пулемета сбили российскую крылатую ракету — видео

Российские террористы ночью и утром 23 января выпустили по мирным городам Украины 41 ракету. Одну из них воины уничтожили из пулемета Browning.

ВСУ смогли уничтожить российскую ракету из пулемета

Этой новостью с украинцами поделился командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом «Браунинг», - написал он. Поделиться

Кроме того, Сергей Наев опубликовал видео уничтожения вражеской цели.

Ракетная атака РФ на Украину 23 января. ВС озвучили результаты своей работы

Ночью 23 января 2024 года российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Всего в течение ночи зафиксирована 41 вражеская цель, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет «Искандер-М» (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.)

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область – РФ).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет «Искандер-М»

управляемую авиационную ракету Х-59.

Что также важно понимать, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.