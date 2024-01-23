Бійці ЗСУ за допомогою кулемета збили російську крилату ракету — відео

Російські терористи вночі та вранці 23 січня випустили по мирних містах України 41 ракету. Одну з них воїни знищили з кулемета Browning.

ЗСУ змогли знищити російську ракету з кулемета

Цією новиною з українцями поділився командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», - написав він. Поширити

Окрім того, Сергій Наєв опублікував відео знищення ворожої цілі.

Ракетна атака РФ на Україні 23 січня. ПС озвучили результати своєї роботи

Вночі 23 січня 2024 року російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього протягом ночі зафіксовано 41 ворожа цілі, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ.);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – РФ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»

керовану авіаційну ракету Х-59.

Що також важливо розуміти, не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей.