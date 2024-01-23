РФ атакувала Харків і Павлоград — є загиблі та постраждалі

Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Російські війська під час масованої атаки у вівторок, 23 січня, завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Війська РФ атакували Харків

Зі слів Терехова, внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з найпострадаліших частин Київського району міста.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова.

Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці, — заявив він. Поширити

За оновленими даними, внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань, — написав голова ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Росія вдарила ракетами по Павлограду

Відомо про одного загиблого, є постраждалі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Спочатку він написав про двох загиблих, але згадом уточнив, що один з чоловіків живий. Йому надають медичну допомогу.

Деталей атаки Лисак поки не уточнив.