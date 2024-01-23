РФ атаковала Харьков и Павлоград — есть погибшие и пострадавшие

В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Российские войска во время массированной атаки во вторник, 23 января, нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Войска РФ атаковали Харьков

По словам Терехова, в результате утренних обстрелов зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из пострадавших частей Киевского района города.

Начальник Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.

Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте, - заявил он. Поделиться

По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий, – написал председатель ОВА Олег Синегубов. Поделиться

Россия ударила ракетами по Павлограду

Известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Сначала он написал о двух погибших, но впоследствии уточнил, что один из мужчин жив. Ему оказывают медицинскую помощь.

Детали атаки Лисак пока не уточнил.