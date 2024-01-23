У Києві та Харкові зросла кількість поранених внаслідок ракетних ударів РФ

Сьогодні, 23 січня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ та Харків, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

У Києві зросла кількість поранених внаслідок ракетних ударів РФ

У Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 18 людей. Із них 13 — госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!

Пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах Києва. На місцях працюють екстрені служби.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети — мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою — палали автомобілі.

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку — без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок ракетних ударів РФ

35 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу.

Серед них — двоє дітей 10 та 12 років.

2 жінки 56 та 40 років, на жаль, загинули.