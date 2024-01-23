В Киеве и Харькове возросло количество раненых в результате ракетных ударов РФ

Сегодня, 23 января, утром Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев и Харьков, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.

В Киеве выросло количество раненых в результате ракетных ударов РФ

В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала живая!

Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты — жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу — горели автомобили.

В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома — без возгорания и вблизи территории детского сада — тоже без дальнейшего горения.

В Харькове возросло количество раненых в результате ракетных ударов РФ

35 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь.

Среди них двое детей 10 и 12 лет.

2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли.