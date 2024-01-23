Армія РФ завдала ракетного удару по Києву — фото

Через обстріл Києва зранку, 23 січня, спалахнули авто та почалась пожежа у будинку. Також пошкоджені дитсадок, є поранені.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва
Святошинський район: є поранений, горять авто, пошкодження дитсадка і будинку
Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:
зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
попередньо, є пошкодження дитячого садочку;
попередньо, є пошкодження одного будинку.
Пізніше у КМВА зазначили, що інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася, але поруч з дитячим садком загорілися авто.
Крім того, за даними Кличка, у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира.
"Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу", — додав мер.
Солом'янський район: є постраждалий та пожежа у житловому будинку
Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.
Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.
Печерський район
За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.
Дані про постраждалих
Як розповів Кличко, наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-