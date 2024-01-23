Армія РФ завдала ракетного удару по Києву — фото

Через обстріл Києва зранку, 23 січня, спалахнули авто та почалась пожежа у будинку. Також пошкоджені дитсадок, є поранені.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва

Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці, - написав Кличко. Поширити

Святошинський район: є поранений, горять авто, пошкодження дитсадка і будинку

Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:

зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;

попередньо, є пошкодження дитячого садочку;

попередньо, є пошкодження одного будинку.

Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!, — додали в адміністрації. Поширити

Пізніше у КМВА зазначили, що інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася, але поруч з дитячим садком загорілися авто.

Крім того, за даними Кличка, у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира.

"Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу", — додав мер.

Солом'янський район: є постраждалий та пожежа у житловому будинку

Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.

Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі, — додав він. Поширити

Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.

Печерський район

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.

Підрозділи екстрених служб прямують на місце, — додав він. Поширити

Дані про постраждалих

Як розповів Кличко, наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі.