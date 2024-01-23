Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву — фото

Из-за обстрела Киева утром, 23 января, вспыхнули авто и начался пожар в доме. Также повреждены детсад, есть раненые.
Что известно о последствиях обстрела Киева
Святошинский район: ранен, горят авто, повреждения детсада и дома
В результате ракетного удара, как отметили в КМВА, в Святошинском районе:
зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;
предварительно, есть повреждение детского сада;
предварительно, есть повреждение одного дома.
Позже в КМВА отметили, что информация о повреждении детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с детским садом загорелись автомобили.
Кроме того, по данным Кличко, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира.
"В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую", — добавил мэр.
Соломенский район: есть пострадавший и пожар в жилом доме
Как рассказал Кличко, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.
Также Кличко сообщил и о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в этом же районе.
Печерский район
По данным Кличко, в Печерском районе попадание в нежилое здание.
Данные о пострадавших
Как рассказал Кличко, уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе.
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