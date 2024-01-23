Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву — фото

Из-за обстрела Киева утром, 23 января, вспыхнули авто и начался пожар в доме. Также повреждены детсад, есть раненые.

Что известно о последствиях обстрела Киева

Святошинский район: ранен, горят авто, повреждения детсада и дома

В результате ракетного удара, как отметили в КМВА, в Святошинском районе:

зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;

предварительно, есть повреждение детского сада;

предварительно, есть повреждение одного дома.

Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях! — добавили в администрации. Поделиться

Позже в КМВА отметили, что информация о повреждении детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с детским садом загорелись автомобили.

Кроме того, по данным Кличко, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира.

"В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую", — добавил мэр.

Соломенский район: есть пострадавший и пожар в жилом доме

Как рассказал Кличко, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.

Пока одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе, — добавил он. Поделиться

Также Кличко сообщил и о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в этом же районе.

Печерский район

По данным Кличко, в Печерском районе попадание в нежилое здание.

Подразделения экстренных служб направляются на место, — добавил он. Поделиться

Данные о пострадавших

Как рассказал Кличко, уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе.