ВСУ отразили 65 атак армии РФ и нанесли авиаудар по оккупантам — Генштаб

В сводке отмечается, что враг в течение выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 18 авиаударов и совершил 49 обстрелов из РСЗО.

В результате вражеских атак погибли среди гражданских и разрушения гражданской инфраструктуры.

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 району сосредоточения личного состава противника.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 7 атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области.