ВСУ отразили 65 атак армии РФ и нанесли авиаудар по оккупантам — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 65 атак армии РФ и нанесли авиаудар по оккупантам — Генштаб

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Read in English
Читати українською

Украинские военные в течение суток отразили 65 атак преступной армии РФ на востоке и юге Украины.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

В сводке отмечается, что враг в течение выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 18 авиаударов и совершил 49 обстрелов из РСЗО.

В результате вражеских атак погибли среди гражданских и разрушения гражданской инфраструктуры.

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Макеевки Луганской области.

  • На Бахмутском направлении силами обороны отражены 7 атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

  • На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

  • На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В течение суток произошло 50 боевых столкновений ВСУ с армией РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ использует против ВСУ гранаты с ядовитыми веществами
Гранаты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.