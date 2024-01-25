ЗСУ відбили 65 атак армії РФ та завдали авіаудару по окупантах — Генштаб

У зведенні зазначається, що ворог протягом випустив по Україні 2 ракети, завдав 18 авіаударів, та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ.

Внаслідок ворожих атак є загиблі серед цивільних та руйнування цивільної інфраструктури.

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 району зосередження особового складу противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 7 атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.