ЗСУ відбили 82 атаки армії РФ та завдали 4 удари по ворогу — Генштаб

Українські військові протягом доби відбили 82 атаки злочинної армії РФ, зокрема відбито серію масштабних ворожих атак в районі Мар'їнки на Донеччині.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 2 ракети, завдали 19 авіаударів, здійснили 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок ворожих атак зафіксовані численні руйнування та постраждалі серед цивільних жителів.
Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Що відомо про ситуацію на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки біля Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.
Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ
За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще понад 990 російських загарбників.
Втрати армії РФ від початку масштабного вторгнення складають:
особового складу - близько 380 тис 600 (+990) осіб ліквідовано;
танків - 6 тис 265 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 11 тис 637 (+16) од.;
артилерійських систем - 9 тис 82 (+15) од.;
РСЗВ - 972 од.;
засоби ППО - 660 од.;
літаків - 331 од.;
вертольотів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 тис 33 од.;
крилаті ракети - 1 тис 845 (+1) од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 12 тис 64 (+20) од.;
спеціальна техніка - 1 тис 425 (+5) од.
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