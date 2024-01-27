За минулу добу Росія орієнтовно втратила 770 солдатів, 15 бойових броньованих машин та 6 танків. На передовій між Силами оборони та військами РФ відбулося 98 бойових зіткнень.

Втрати Росії за 26 січня

Загальні втрати Росії станом на ранок 27 січня:

особового складу ‒ близько/ about 381370 (+770) осіб,

танків ‒ 6271 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,

артилерійських систем – 9085 (+3) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),

крилаті ракети ‒ 1845 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)

Ситуація на півдні та сході

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 4 російські штурми позицій українських військ.