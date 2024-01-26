Войска РФ пытаются улучшить свое тактическое положение на Марьинском направлении — Генштаб

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Тернов (Донецкая область). оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на Марьинском направлении.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 94 боевых столкновений .

Враг нанес 8 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Елине, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Поповка, Волфин, Веселовка Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где кафиры безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку от Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Волшебное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавные Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Николаевка, Тягинка, Новотягинка, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Токаревка, Томина Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра .

Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.