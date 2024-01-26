Сколько российских офицеров ВСУ уничтожили за время войны — данные СМИ

В течение 23 месяцев полномасштабной войны России против Украины армия страны-агрессорки потеряла по меньшей мере 3079 офицеров.

Тысячи офицеров РФ были ликвидированы во время войны против Украины

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, 800 из них находились в звании от майора и выше.

Журналисты обращают внимание на то, что сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров.

По состоянию на конец января 2024 года официально подтверждена гибель 2278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Кроме того, указано, что журналисты вместе с волонтерами установили личности и смогли подтвердить гибель по меньшей мере 43 014 российских военных.

Что важно понимать, в статистику включены только смерти, которые удалось подтвердить. В нем также не учтены боевики Луганской и Донецкой областей.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем похоронены в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах, – заявляют журналисты. Поделиться

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Что известно о последних успехах ВСУ на фронте

В течение 25 января на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели армии РФ.

Кроме того, украинские воины ликвидировали 990 солдат РФ, уничтожили 8 танков и 16 ББМ.

Несмотря на это, 26 января на поле боя началось новое обострение – на Таврийском направлении.

Армия РФ нанесла 10 авиационных ударов, провела 50 боевых столкновений и осуществила 624 артобстрела.