ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях — ISW

Аналитики из Института изучения войны указывают на успешное продвижение украинских военных в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что украинским военным удалось добиться успехов в продвижении вдоль линии фронта к югу от Новомихайловки, юго-западнее оккупированного Россией Донецка.

Кроме этого ВСУ удалось заставить российских окупантов отступить к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.

Аналитики указывают на позиционные бои без признаков явных изменений линии фронта в районах Синьковки и Крахмального, вблизи Купянска Харьковщины.

По словам представителя одного из подразделений ВСУ на линии фронта Лиман-Купянск, российские оккупанты продолжают проводить штурмовые действия пехотными группами численностью до 20 человек при поддержке бронетехники.

При этом интенсивность вражеской артиллерии в этом районе увеличилась почти вдвое.

Он добавил, что российские силы производят ротацию персонала почти еженедельно, но заметного увеличения количества российских войск в этом районе нет.

Кроме этого позиционные бои также продолжались северо-западнее Сватового возле Стельмаховки, северо-западнее и западнее Кременной возле Ямполевки, Макеевки, Торского, Тернов, близ Дибровы и Серебрянского леса, возле Белогоровки.

По утверждениям россиян, плотные минные поля мешают наступательным действиям в районе Белогоровки.

В районе Бахмута боевые действия шли вблизи Васюковки и Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Согласно геолокационным данным на 25 января, армии РФ удалось продвинуться Ивановского, Клещиевки и Андреевки, что к северо-западу от Авдеевки и вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

По словам военного аналитика Константина Машовца, украинским военным дням удалось продвинуться на расстояние до 100 метров возле ресторана "Царская охота".

В течение 25 января, по утверждениям российских источников, украинские силы около 3 дней проводили контратаки с целью возвращения позиций в этом районе.

Позиционные бои продолжались у Новобахмутовки, Степного, Опросного, Спартака, Северного и юго-западнее Авдеевки возле Невельского и Первомайского.

По словам спикера Нацгвардии, полковника Руслана Музычука, в районе Авдеевки российские оккупанты используют несколько ограниченное количество военной техники и делают ставку на небольшие пехотные группы для проведения разведки и штурмовых действий.

Аналитики ISW также предполагают, что преступная армия РФ может попытаться совершить попытку прорыва сквозь Авдеевку после неудачных попыток оцепить город.

оккупанты недавно сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе города.

Они все еще атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но в темпе, значительно ниже начальных волн, которые были осенью 2023 года.

Российские войска могут попытаться воспроизвести изнурительные фронтовые атаки легкой пехоты, чтобы получить тактические преимущества грубой силой, как во время битвы за Бахмут.

Майор МВД Украины Максим Морозов 25 января заявил, что российские войска сосредоточили у Авдеевки 40 тысяч человек и готовятся усилить наступательные действия на город.

В то же время, аналитики указывают на недавнее продвижение украинских военных к юго-западу от оккупированного Россией Донецка.

По словам Константина Машовца, украинские силы недавно продвинулись от 500 метров до 1,5 км вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка.

Отмечается, что продолжаются позиционные бои у Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Кроме этого, в течение 25 января украинские военные нанесли удар по учебному полигону российских операторов беспилотников вблизи оккупированного Иловайска.

Российские источники утверждают, что украинские силы нанесли удар по учебному комплексу российской воинской части № 72. 78528 вблизи Покровки, восточнее Иловайска, погибли 24 военнослужащих РФ.

Что известно о ситуации на южном фронте

По информации Машовца, украинским военным удалось заставить российских окупантов отступить на 150 метров к северо-востоку от Заветного Желания, что в 12 км от Великой Новоселки в Запорожской области.

Машовец уточнил, что вблизи Заветного желающего действуют подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады и 37-й гвардейской ОМСБр РФ.

Позиционные боевые действия продолжались к востоку и западу от Старомайорского и к югу от Золотой Нивы.

Машовец сообщил, что украинские силы продвинулись на глубину до одного километра юго-западнее Мирного, что в 16 км северо-западнее Роботиного.

Он рассказал, что украинские силы смогли отразить наступление подразделений российского 70-го гвардейского мотострелкового полка в направлении Новопрокоповки после того, как оккупанты попытались атаковать украинские позиции вблизи Роботиного.

Позиционные бои продолжались 25 января на левом берегу Херсонской области возле Кринок, но ни одна из сторон не совершила ни одного подтвержденного продвижения.