ЗСУ просуваються на Донеччині та у Запорізькій області — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни вказують на успішне просування українських військових в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що українським військовим вдалось досягти успіхів у просуванні уздовж лінії фронту на південь від Новомихайлівки, що на південний захід від окупованого Росією Донецька.

Окрім цього ЗСУ вдалось змусити російських окупантів відступити на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного.

Аналітики вказують на позиційні бої без ознак явних змін лінії фронту в районах Синьківки та Крохмального, поблизу Куп’янська на Харківщині.

За словами речника одного з підрозділів ЗСУ на лінії фронту Лиман-Куп’янськ, російські окупанти продовжують проводити штурмові дії піхотними групами чисельністю до 20 осіб за підтримки бронетехніки.

При цьому інтенсивність ворожої артилерії у цьому районі збільшилась майже вдвічі.

Він додав, що російські сили проводять ротацію персоналу майже щотижня, але помітного збільшення кількості російських військ в цьому районі немає.

Окрім цього позиційні бої також тривали на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, на північний захід і захід від Кремінної біля Ямполівки, Макіївки, Торського, Тернів, поблизу Діброви та Серебрянського лісу, біля Білогорівки.

За твердженнями росіян, щільні мінні поля заважають наступальним діям в районі Білогорівки.

В районі Бахмуту бойові дії точились поблизу Васюківки та Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 25 січня, армії РФ вдалось просунутись Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, що на північний захід від Авдіївки і вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому районі Авдіївки.

За словами військового аналітика Костянтина Машовця, українським військовим днями вдалось просунутись на відстань до 100 метрів біля ресторану "Царська охота".

Протягом 25 січня за твердженнями російських джерел, українські сили близько 3 днів проводили контратаки з метою повернення позицій в цьому районі.

Позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Опитного, Спартака, Сіверного та на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського.

За словами речника Нацгвардії, полковника Руслана Музичука, в районі Авдіївки російські окупанти використовують дещо обмежену кількість військової техніки та роблять ставку на невеликі піхотні групи для проведення розвідки та штурмових дій.

Аналітики ISW також припускають, що злочинна армія РФ може спробувати здійснити спробу прориву кріз Авдіївку після невдалих спроб оточити місто.

Окупанти нещодавно зосередили наступальні операції на південному житловому районі міста.

Вони все ще атакують північний і південний фланги Авдіївки, але в темпі, значно нижчому від початкових хвиль, які були восени 2023 року

Російські війська можуть спробувати відтворити виснажливі фронтові атаки легкої піхоти, щоб отримати тактичні переваги грубою силою, як під час битви за Бахмут.

Майор МВС України Максим Морозов 25 січня заявив, що російські війська зосередили біля Авдіївки 40 тисяч осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

У той же час, аналітики вказують на нещодавнє просування українських військових на південний захід від окупованого Росією Донецька.

За словами Костянтина Машовця, українські сили нещодавно просунулися від 500 метрів до 1,5 км уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки, що на південний захід від Донецька.

Зазначається, що тривають позиційні бої біля Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки.

Окрім цього протягом 25 січня українські військові завдали удару по навчальному полігону російських операторів безпілотників поблизу окупованого Іловайська.

Російські джерела стверджують, що українські сили завдали удару по навчальному комплексу російської військової частини № 72. 78528 поблизу Покровки, що на схід від Іловайська, загинуло 24 військовослужбовця РФ.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

За інформацією Машовця, українським військовим вдалось змусити російських окупантів відступити на 150 метрів на північний схід від Завітного Бажання, що за 12 км а південь від Великої Новосілки у Запорізькій області.

Машовець уточнив, що поблизу Завітного Бажнього діють підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади та 37-ї гвардійської ОМСБр РФ.

Позиційні бойові дії тривали на схід і захід від Старомайорського та на південь від Золотої Ниви.

Машовець повідомив, що українські сили просунулися на глибину до одного кілометра на південний захід від Мирного, що за 16 км на північний захід від Роботиного.

Він розповів, що українські сили змогли відбити наступ підрозділів російського 70-го гвардійського мотострілецького полку у напрямку Новопрокопівки після того, як окупанти спробували атакувати українські позиції поблизу Роботиного.

Позиційні бої тривали 25 січня на лівому березі Херсонської області біля Кринок, але жодна зі сторін не зробила жодного підтвердженого просування.