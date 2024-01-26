Скільки російських офіцерів ЗСУ знищили за час великої війни — дані ЗМІ

Тисячі офіцерів РФ були ліквідовані під час війни проти України

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, 800 з них були у званні від майора і вище.

Журналісти звертають увагу на те, що найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів.

Станом на кінець січна 2024 року офіційно підтверджено загибель 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана.

Окрім того, наголошується, що журналісти разом з волонтерами встановили особи і змогли підтвердити загибель щонайменше 43 014 російських військових.

Що важливо розуміти, в статистику включені лише ті смерті, які вдалося підтвердити. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.

Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах, - заявляють журналісти. Поширити

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Що відомо про останні успіхи ЗСУ на фронті

Протягом 25 січня на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі армії РФ.

Окрім того, українські воїни ліквідували 990 солдатів РФ, знищили 8 танків та 16 ББМ.

Попри це, 26 січня на полі бою почалося нове загострення - на Таврійському напрямку.

Армія РФ завдала 10 авіаційних ударів, провела 50 бойових зіткнень та здійснила 624 артобстріли.