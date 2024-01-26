Скільки російських офіцерів ЗСУ знищили за час великої війни — дані ЗМІ

Протягом 23 місяців повномасштабної війни Росії проти України армія країни-агресорки втратила щонайменше 3 079 офіцерів.
Тисячі офіцерів РФ були ліквідовані під час війни проти України
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, 800 з них були у званні від майора і вище.
Журналісти звертають увагу на те, що найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів.
Станом на кінець січна 2024 року офіційно підтверджено загибель 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана.
Окрім того, наголошується, що журналісти разом з волонтерами встановили особи і змогли підтвердити загибель щонайменше 43 014 російських військових.
Що важливо розуміти, в статистику включені лише ті смерті, які вдалося підтвердити. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.
Що відомо про останні успіхи ЗСУ на фронті
Протягом 25 січня на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі армії РФ.
Окрім того, українські воїни ліквідували 990 солдатів РФ, знищили 8 танків та 16 ББМ.
Попри це, 26 січня на полі бою почалося нове загострення - на Таврійському напрямку.
Армія РФ завдала 10 авіаційних ударів, провела 50 бойових зіткнень та здійснила 624 артобстріли.
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