Силы ПВО уничтожили половину российских ракет во время новой атаки

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Россия выпустила по Украине 41 ракету

Российские войска в ночь на 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Оккупанты атаковали Украину, выпустив 41 ракету. Речь идет о крылатых, баллистических, авиационных и зенитных управляемых ракетах. Силы ПВО уничтожали 21 вражескую воздушную цель.

Большинство выпущенных по Украине ракет – тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области — в направлении Харьковщины;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, РФ);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области - в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская области РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область РФ).

Ракетный удар 23 января

Российские захватчики устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых. В Харькове - "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.