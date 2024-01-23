Силы ПВО уничтожили половину российских ракет во время новой атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили половину российских ракет во время новой атаки

Воздушные Силы ВСУ
обстрел
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Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Россия выпустила по Украине 41 ракету

Российские войска в ночь на 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Оккупанты атаковали Украину, выпустив 41 ракету. Речь идет о крылатых, баллистических, авиационных и зенитных управляемых ракетах. Силы ПВО уничтожали 21 вражескую воздушную цель.

Большинство выпущенных по Украине ракет – тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области — в направлении Харьковщины;

  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, РФ);

  • 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области - в направлении Харьковщины и Сумщины;

  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская области РФ);

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область РФ).

Ракетный удар 23 января

Российские захватчики устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых. В Харькове - "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.

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