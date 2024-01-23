Сили ППО знищили половину російських ракет під час нової атаки

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Росія випустила по Україні 41 ракету

Російські війська в ніч проти 23 січня завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Окупанти атакували Україну, випустивши 41 ракету. Йдеться про крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили 21 ворожу повітряну ціль.

Більшість випущених по Україні ракет — тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області — у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області — у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Белгородська область РФ).

Ракетний удар 23 січня

Російські загарбники влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині. У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і 18 поранених. У Харкові — "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених. У Павлограді є один загиблих та один поранений.