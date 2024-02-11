Дроны ВСУ уничтожили позиции оккупантов на Херсонском направлении — видео

Пограничники Херсонского отряда показали, как аэроразведка ликвидирует российских захватчиков с помощью FPV-дронов.

Атака украинских дронов: пограничники уничтожают позиции врага на Юге

Очередной удачный вылет "боевых птичек" пограничников принес ликвидацию еще одной вражеской позиции на юге Украины.

Об этом Силы обороны юга сообщают в Telegram.

Пограничники Херсонского отряда продолжают уничтожать врага на юге Украины с помощью "боевых птиц". Защитники юга с помощью FPV-дронов нанесли точный удар по противнику. Нигде не спрятаться оккупантам от зоркого глаза и точного ВОГа пограничников

Пограничники отметили, что боевая работа продолжается.

Уничтожение российского "Муром-П"

Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Стальной границы» уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.

В ГНСУ отметили, что это уже 7 видеотепловизионный комплекс наблюдения "Муром" уничтожен бойцами 15 мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.