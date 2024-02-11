Дроны ВСУ уничтожили позиции оккупантов на Херсонском направлении — видео

Пограничники Херсонского отряда показали, как аэроразведка ликвидирует российских захватчиков с помощью FPV-дронов.
Атака украинских дронов: пограничники уничтожают позиции врага на Юге
Очередной удачный вылет "боевых птичек" пограничников принес ликвидацию еще одной вражеской позиции на юге Украины.
Об этом Силы обороны юга сообщают в Telegram.
Пограничники Херсонского отряда продолжают уничтожать врага на юге Украины с помощью "боевых птиц". Защитники юга с помощью FPV-дронов нанесли точный удар по противнику. Нигде не спрятаться оккупантам от зоркого глаза и точного ВОГа пограничников
Пограничники отметили, что боевая работа продолжается.
Уничтожение российского "Муром-П"
Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Стальной границы» уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.
В ГНСУ отметили, что это уже 7 видеотепловизионный комплекс наблюдения "Муром" уничтожен бойцами 15 мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.
Государственная пограничная служба продолжает эффективно уничтожать вражеские средства разведки, приближая Победу вместе с Силами обороны Украины.
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