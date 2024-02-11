Пограничники уничтожили седьмой за 2024 год комплекс наблюдения "Муром-П" — видео

Уничтожение российского "Муром-П"

В ГПСУ отметили, что это уже 7 видеотепловизионный комплекс наблюдения "Муром" уничтожен бойцами 15 мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.

Государственная пограничная служба продолжает эффективно уничтожать вражеские средства разведки и идет на Победу вместе с Силами обороны Украины. Поделиться

"Муром-П": что известно

По данным портала "Милитарный", "Муром-П" поставляется российским разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов Стилсофт.

Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Комплекс может быть развернут на участке за 2 часа расчетом из 3 человек.

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины Kraken сообщает, что автоматические башни "Муром" "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с границей.

Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.