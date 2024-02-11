Прикордонники знищили сьомий за 2024 рік комплекс спостереження "Муром-П" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники знищили сьомий за 2024 рік комплекс спостереження "Муром-П" — відео

ДПСУ
ДПСУ

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

Знищення російського "Муром-П"

У ДПСУ зазначили, що це вже 7 відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром» знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.

Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до Перемоги разом із Силами оборони України.

"Муром-П": що відомо

За даними порталу “Мілітарний“, "Муром-П" поставляється російським розробником та виробником комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів «Стилсофт».

Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Комплекс може бути розгорнутий на ділянці за 2 години розрахунком з 3 осіб.

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken повідомляє, що автоматичні вежі "Муром" "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із кордоном.

Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацгвардійці знищили спостережний комплекс РФ Муром-М — відео
Нацгвардійці знищили спостережний комплекс РФ Муром-М — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ показали відео знищення "Муром-М" за допомогою дрона біля Куп'янська
ДПСУ
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 900 російських окупантів та 12 танків — Генштаб
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?