Прикордонники знищили сьомий за 2024 рік комплекс спостереження "Муром-П" — відео

Знищення російського "Муром-П"

У ДПСУ зазначили, що це вже 7 відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром» знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.

Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до Перемоги разом із Силами оборони України. Поширити

"Муром-П": що відомо

За даними порталу “Мілітарний“, "Муром-П" поставляється російським розробником та виробником комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів «Стилсофт».

Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Комплекс може бути розгорнутий на ділянці за 2 години розрахунком з 3 осіб.

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken повідомляє, що автоматичні вежі "Муром" "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із кордоном.

Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.