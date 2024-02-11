ЗСУ знищили понад 900 російських окупантів та 12 танків — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 395 200 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 930 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6406 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 11956 (+14) од.;

артилерійських систем — 9475 (+16) од.;

РСЗВ — 981 од.;

засоби ППО — 666 од.;

літаків — 332 од.;

гелікоптерів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7257 (+22) од.;

крилаті ракети — 1881 од.;

кораблі/катери — 24 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12592 (+13) од.;

спеціальна техніка — 1513 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, а також південно-східніше Виїмки та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками було відбито 2 атаки ворога поблизу Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.