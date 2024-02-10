Кремль кидає багато сил та ресурсів для просування російських загарбників на українському фронті, однак жодних суттєвих успіхів РФ не змогла досягти.

Армія РФ не може виконати завдання Путіна в Україні

З коментарем з цього приводу виступив очільник оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла.

На його переконання, президентські вибори у РФ, які повинні відбутися в березні, будуть мати вплив на ситуацію на полі боя в Україні.

Майбутні президентські вибори в Росії вплинуть на зусилля обох сторін. Росія, як і раніше, намагається домогтися тактичної перемоги, нехай навіть незначної, але помітної. Тармо Кундла Глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії

Він також звернув увагу на те, що Україна просуває свої військові дії все далі на внутрішню територію РФ, знищуючи важливі цілі.

Окрім того, наголошується, що оперативно-тактичні завдання Росії залишаються невиконаними, а оборона України міцно тримається.

Що буде відбуватися на фронті

Як вважає Тармо Кундла, найближчими тижнями солдати РФ будуть здійснювати рейди на українську територію в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей.

Таким чином армія РФ хоче зв'язати там російські підрозділи і змусити українські сили до перекидання додаткових військ з Куп'янського напрямку.

Донецький напрямок залишається основним плацдармом для російських військ. Більш активні бойові дії ведуться в районах Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Як зазначає представник Генштабу Естонії, на Запорізькому та Херсонському напрямках інтенсивність дій російських збройних сил значно стриманіша.

Росії не вдалося домогтися будь-якого успіху. Також тримаються українські плацдарми на лівобережжі Херсонської області, - заявив Тармо Кундла. Поширити

Він також озвучив прогноз, що заміна головнокомандувача Збройних сил України не принесе жодних змін на фронті найближчим часом.