Кремль бросает много сил и ресурсов для продвижения российских захватчиков на украинском фронте, однако никаких существенных успехов РФ не смогла достичь.

Армия РФ не может выполнить задания Путина в Украине

С комментарием на этот счет выступил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии, полковник Тармо Кундла.

По его убеждению, президентские выборы в РФ, которые должны пройти в марте, будут иметь влияние на ситуацию на поле боя в Украине.

Предстоящие президентские выборы в России повлияют на усилия обеих сторон. Россия по-прежнему пытается добиться тактической победы, пусть даже незначительной, но заметной. Тормо Кундла Глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии

Он также обратил внимание на то, что Украина продвигает свои военные действия все дальше на внутреннюю территорию РФ, уничтожая важные цели.

Кроме того, указано, что оперативно-тактические задачи России остаются невыполненными, а оборона Украины крепко держится.

Что будет происходить на фронте

Как считает Тармо Кундла, в ближайшие недели солдаты РФ будут совершать рейды на украинскую территорию в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей.

Таким образом, армия РФ хочет связать там российские подразделения и принудить украинские силы к переброске дополнительных войск с Купянского направления.

Донецкое направление остается основным плацдармом для российских войск. Более активные боевые действия ведутся в районах Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Как отмечает представитель Генштаба Эстонии, на Запорожском и Херсонском направлениях интенсивность действий российских вооруженных сил значительно более сдержанна.

России не удалось добиться какого-либо успеха. Также держатся украинские плацдармы на левобережье Херсонской области, – заявил Тармо Кундла. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины не принесет никаких изменений на фронте в ближайшее время.