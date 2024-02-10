Кремль бросает много сил и ресурсов для продвижения российских захватчиков на украинском фронте, однако никаких существенных успехов РФ не смогла достичь.
Армия РФ не может выполнить задания Путина в Украине
С комментарием на этот счет выступил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии, полковник Тармо Кундла.
По его убеждению, президентские выборы в РФ, которые должны пройти в марте, будут иметь влияние на ситуацию на поле боя в Украине.
Он также обратил внимание на то, что Украина продвигает свои военные действия все дальше на внутреннюю территорию РФ, уничтожая важные цели.
Кроме того, указано, что оперативно-тактические задачи России остаются невыполненными, а оборона Украины крепко держится.
Что будет происходить на фронте
Как считает Тармо Кундла, в ближайшие недели солдаты РФ будут совершать рейды на украинскую территорию в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей.
Таким образом, армия РФ хочет связать там российские подразделения и принудить украинские силы к переброске дополнительных войск с Купянского направления.
Донецкое направление остается основным плацдармом для российских войск. Более активные боевые действия ведутся в районах Бахмута, Авдеевки и Донецка.
Как отмечает представитель Генштаба Эстонии, на Запорожском и Херсонском направлениях интенсивность действий российских вооруженных сил значительно более сдержанна.
Он также озвучил прогноз, что замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины не принесет никаких изменений на фронте в ближайшее время.
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