Западные журналисты заявляют о многочисленных трудностях для нового главка ВСУ Александра Сырского, которые остались от его предшественника на этом посту Валерия Залужного.

С какими трудностями столкнется Сырский в должности главкома ВСУ

По мнению журналистов, маловероятно, что новый главком ВСУ предложит кардинально новый подход, однако его считают очень близким к президенту Владимиру Зеленскому.

Директор программы по международным делам в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт подчеркивает, что Сырского рассматривали на должность главкома как вариант определенного консенсуса.

Некоторые говорят, что он слишком советский, то есть не изобретательный, но способный, некоторые говорят, что он не очень хорошо воспринимает неудобные истины - то, что делал Залужный, а некоторые говорят, что он лучший из худших генералов, - говорится в материале издания . Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что общей задачей Сырского будет стабилизация фронта.

Среди других не менее важных проблем – пополнение рядов ВСУ за счет мобилизации и ускорения получения боеприпасов и вооружений от западных партнеров.

Среди других приоритетов: какой акцент делать на нанесении более дальних ударов по российской инфраструктуре, такой как топливные составы и военные базы, интеграция боевых самолетов F-16 в планы боевых действий и быстрая разработка следующего поколения беспилотных систем.

Почему западные журналисты критикуют Зеленского за увольнение Залужного

Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявляет , что Зеленский якобы начинает все больше вмешиваться в военные дела и планирования, что повлекло за собой недовольство со стороны уволенного с должности главкома ВСУ Валерия Залужного.

Пока Зеленский в близком кругу все больше жаловался на главнокомандующего, в окружении Залужного говорили, что проблема в том, как Зеленский вмешивается в военные вопросы... Если в начале войны, во время битвы за Киев, он держался в стороне и доверял своим военным, то впоследствии он стал более самоуверенным и все чаще со своими советниками вмешивался в подробные военные вопросы, – заявляет Ронцхаймер. Поделиться

По его словам, Зеленский вмешивался также при обсуждении ситуации по подготовке обороны определенных участков, в частности Бахмута.

Да, по данным Ронцхаймера, Залужный хотел покинуть Бахмут еще год назад, но Зеленский был против по политическим причинам.

Кроме того, главком также сомневался в успехе контрнаступления летом 2023 года, говоря, что западного оружия недостаточно. Но союзники настояли на наступлении, что оказалось ошибкой.

Нового главка ВСУ Александра Сырского заместитель председателя BILD называет "человеком, о котором говорят, что он выражает меньше возражений".