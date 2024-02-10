Западные журналисты заявляют о многочисленных трудностях для нового главка ВСУ Александра Сырского, которые остались от его предшественника на этом посту Валерия Залужного.
С какими трудностями столкнется Сырский в должности главкома ВСУ
По мнению журналистов, маловероятно, что новый главком ВСУ предложит кардинально новый подход, однако его считают очень близким к президенту Владимиру Зеленскому.
Директор программы по международным делам в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт подчеркивает, что Сырского рассматривали на должность главкома как вариант определенного консенсуса.
Авторы публикации подчеркивают, что общей задачей Сырского будет стабилизация фронта.
Среди других не менее важных проблем – пополнение рядов ВСУ за счет мобилизации и ускорения получения боеприпасов и вооружений от западных партнеров.
Среди других приоритетов: какой акцент делать на нанесении более дальних ударов по российской инфраструктуре, такой как топливные составы и военные базы, интеграция боевых самолетов F-16 в планы боевых действий и быстрая разработка следующего поколения беспилотных систем.
Почему западные журналисты критикуют Зеленского за увольнение Залужного
Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявляет , что Зеленский якобы начинает все больше вмешиваться в военные дела и планирования, что повлекло за собой недовольство со стороны уволенного с должности главкома ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, Зеленский вмешивался также при обсуждении ситуации по подготовке обороны определенных участков, в частности Бахмута.
Да, по данным Ронцхаймера, Залужный хотел покинуть Бахмут еще год назад, но Зеленский был против по политическим причинам.
Кроме того, главком также сомневался в успехе контрнаступления летом 2023 года, говоря, что западного оружия недостаточно. Но союзники настояли на наступлении, что оказалось ошибкой.
Нового главка ВСУ Александра Сырского заместитель председателя BILD называет "человеком, о котором говорят, что он выражает меньше возражений".
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