Сможет ли Сырский изменить ход войны — мнение полковника армии США

Отставной полковник Сухопутных сил США заявил, что генерал Александр Сырский опытный полководец. Он может изменить ход войны.

Сможет ли Сырский изменить ход войны

Кстати, Владимир Зеленский, объявляя об отставке Валерия Залужного, заявил, что нужны изменения в армии. В то же время Роберт Гамильтон пояснил, что имеет вопрос к Сырскому, как он будет менять стратегию войны и удастся ли ему стать таким же популярным в народе и войске, как Залужный.

Гамильтон — доцент евразийских исследований в Военном колледже Сухопутных сил США. Он специализируется на исследовании безопасности в Восточной Европе и на Балканах.

Отставной полковник Сухопутных сил США рассказал, отвечая на вопрос, нужен ли войне в Украине новый подход, который бы задал другой вопрос.

Генерал Сырский берет на себя командование. Мы знаем, что Залужный был очень популярен как среди украинской общественности, так и в Вооруженных силах. Сможет ли генерал Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны, которую еще нужно увидеть? Залужный был выдающейся фигурой во многих смыслах, — сказал Роберт Гамильтон. Поделиться

Он также задал вопрос, нужен ли новый стратегический и оперативный подход, ведь это влечет другие вопросы. В частности, о том:

какого типа и объема помощь Украине нужна,

когда и как эту помощь интегрируют в Вооруженные Силы Украины,

как ее применят для ведения войны.

Мы настолько сосредоточены на сухопутной войне, что забываем, что идет морская война, с которой Украина очень хорошо справляется, заявил отставной полковник Сухопутных сил США.

Он отметил, что Украина без военно-морского флота вытеснила российский Черноморский флот из западной части Черного моря и почти из Крыма. А ведь некоторые корабли россиян находятся далеко на Востоке. В частности, в порту Очамчира в неподконтрольном грузинскому правительству Абхазии.

Украина и ее партнеры должны начать смотреть все сферы этой войны — на земле, в воздухе, в Черном море. Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины, убежден Гамильтон. Поделиться

Повлияет ли замена Главнокомандующего на позицию Конгресса США

Отставной полковник Сухопутных сил США заявил, что замена генерала Валерия Залужного не обязательно хороший процесс, однако не стоит паниковать. Ведь:

поэтому не нарушатся процессы внутри украинского аппарата национальной безопасности;

это не значит, что Украина перестанет серьезно вести войну, что украинские Вооруженные Силы несерьезно настроены на победу в войне;

это может означать, что есть разногласия по подходу в ведении войны.

Генерал Сырский и президент Зеленский, вероятно, захотят принять другой подход и очертить разные способы выхода из тупика. Увидим, как это будет выглядеть, — заявил американский полковник. Поделиться

Он также сомневается, что личности Залужного или Сырского оказывают влияние на отношение Пентагона.

Я знаю, что генерал Залужный имел очень хорошие отношения со многими представителями военного командования США и Запада. Генерал Сырский опытный полководец, опытный генерал. Предполагаю, что он сможет сделать то же самое, — заявил Гамильтон. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что Валерию Залужному заслужено было большое доверие на ранних этапах войны. Это произошло благодаря тому, как он наделял полномочиями подчиненных и младших командиров.