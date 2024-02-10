Чи зможе Сирський змінити хід війни — думка полковника армії США

Відставний полковник Сухопутних сил США заявив, що генерал Олександр Сирський досвідчений полководець. Тож він може змінити хід війни.

Чи зможе Сирський змінити хід війни

До речі, Володимир Зеленський, оголошуючи про відставку Валерія Залужного, заявив, що потрібні зміни в армії. Водночас Роберт Гамільтон пояснив, що має питання до Сирського щодо того, як він мінятиме стратегію війни та чи вдасться йому стати таким же популярним в народі та війську, як Залужний.

Гамільтон є доцентом євразійських досліджень у Військовому коледжі Сухопутних сил США. Він спеціалізується на дослідженні питань безпеки у Східній Європі та на Балканах.

Відставний полковник Сухопутних сил США розповів, відповідаючи на питання, чи потрібен війні в Україні новий підхід, що він поставив би інше питання.

Генерал Сирський перебирає командування. Ми знаємо, що Залужний був дуже популярним як серед української громадськості, так і в Збройних Силах. Чи зможе генерал Сирський зберегти цю популярність і підтримку ЗСУ зі своєю стратегією війни, яку ще до речі треба побачити? Залужний був визначною фігурою у багатьох сенсах, — сказав Роберт Гамільтон. Поширити

Він також поставив питання, чи потрібен новий стратегічний та оперативний підхід, адже це тягне за собою інші питання. Зокрема, про те:

якого типу та обсягу допомога Україні потрібна,

коли та як цю допомогу інтегрують у Збройні Сили України,

як її застосують для ведення війни.

Ми настільки зосереджені на сухопутній війні, що забуваємо, що триває морська війна, з якою Україна дуже добре порається, — заявив відставний полковник Сухопутних сил США. Роберт Гамільтон відставний полковник Сухопутних сил США.

Він зауважив, що Україна без військово-морського флоту витіснила російський Чорноморський флот із західної частини Чорного моря, та майже із Криму. Адже деякі кораблі росіян перебувають далеко на Сході. Зокрема, в порту Очамчира в непідконтрольній грузинському уряду Абхазії.

Україна та її партнери мають почати дивитись на всі сфери цієї війни — на землі, в повітрі, у Чорному морі. Думаю, що генерал Сирський зможе об'єднати багатогалузеву стратегію і змінити хід війни проти Росії, досягнувши військових цілей України, — переконаний Гамільтон. Поширити

Чи вплине заміна Головнокомандувача на позицію Конгресу США

Відставний полковник Сухопутних сил США заявив, що заміна генерала Валерія Залужного не обов'язково хороший процес, проте не варто панікувати. Адже:

через це не порушаться процеси всередині українського апарату національної безпеки;

це не означає, що Україна перестане серйозно вести війну, що українські Збройні Сили несерйозно налаштовані на перемогу у війні;

це може означати, що є розбіжності щодо підходу у веденні війни.

Генерал Сирський і президент Зеленський, ймовірно, захочуть ухвалити інший підхід і окреслити різні способи виходу з глухого кута. Побачимо як це виглядатиме, — заявив американський полковник. Поширити

Він також сумнівається, що особистості Залужного чи Сирського впливають на ставлення Пентагону.

Я знаю, що генерал Залужний мав дуже добрі стосунки з багатьма представниками військового командування США та Заходу. Генерал Сирський досвідчений полководець, досвідчений генерал. Припускаю, що він зможе зробити те саме, — заявив Гамільтон. Поширити

Він також звернув увагу на те, що до Валерія Залужного заслужено була велика довіра на ранніх етапах війни. Це трапилось завдяки тому, як він наділяв повноваженнями підлеглих та молодших командирів.