Чи зможе Сирський змінити хід війни — думка полковника армії США

Відставний полковник Сухопутних сил США заявив, що генерал Олександр Сирський досвідчений полководець. Тож він може змінити хід війни.
Чи зможе Сирський змінити хід війни
До речі, Володимир Зеленський, оголошуючи про відставку Валерія Залужного, заявив, що потрібні зміни в армії. Водночас Роберт Гамільтон пояснив, що має питання до Сирського щодо того, як він мінятиме стратегію війни та чи вдасться йому стати таким же популярним в народі та війську, як Залужний.
Гамільтон є доцентом євразійських досліджень у Військовому коледжі Сухопутних сил США. Він спеціалізується на дослідженні питань безпеки у Східній Європі та на Балканах.
Відставний полковник Сухопутних сил США розповів, відповідаючи на питання, чи потрібен війні в Україні новий підхід, що він поставив би інше питання.
Він також поставив питання, чи потрібен новий стратегічний та оперативний підхід, адже це тягне за собою інші питання. Зокрема, про те:
якого типу та обсягу допомога Україні потрібна,
коли та як цю допомогу інтегрують у Збройні Сили України,
як її застосують для ведення війни.
Він зауважив, що Україна без військово-морського флоту витіснила російський Чорноморський флот із західної частини Чорного моря, та майже із Криму. Адже деякі кораблі росіян перебувають далеко на Сході. Зокрема, в порту Очамчира в непідконтрольній грузинському уряду Абхазії.
Чи вплине заміна Головнокомандувача на позицію Конгресу США
Відставний полковник Сухопутних сил США заявив, що заміна генерала Валерія Залужного не обов'язково хороший процес, проте не варто панікувати. Адже:
через це не порушаться процеси всередині українського апарату національної безпеки;
це не означає, що Україна перестане серйозно вести війну, що українські Збройні Сили несерйозно налаштовані на перемогу у війні;
це може означати, що є розбіжності щодо підходу у веденні війни.
Він також сумнівається, що особистості Залужного чи Сирського впливають на ставлення Пентагону.
Він також звернув увагу на те, що до Валерія Залужного заслужено була велика довіра на ранніх етапах війни. Це трапилось завдяки тому, як він наділяв повноваженнями підлеглих та молодших командирів.
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