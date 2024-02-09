Сирський виступив з першою заявою на посаді головнокомандувача ЗСУ

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав свої головні завдання на посаді. Їх він описав у своєму першому зверненні в якості головкома.

Новий головнокомандувач ЗСУ назвав основні завдання

Як розповів Сирський, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:

чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;

найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;

знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;

Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів, - пояснив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;

запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги;

Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні, - відзначив Сирський. Поширити

Що відомо про призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

У ЗМІ та на заході Олександра Сирського, який донедавна керував Сухопутними силами ЗСУ, називають обличчям українського контрнаступу.

Від початку зброїної агресії РФ проти України у 2014 році Сирський став керівником штабу Антитерористичної операції.

Брав участь у боїях під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвінове.Також приймав участь у виведенні українських військових з оточення у Дебальцевому.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії українських військових формувань на Донеччині та Луганщині.

У 2017 Сирський став командиром всієї АТО, яку згодом змінили на Операцію об'єднаних сил.

З перших днів повномасштабної агресії РФ Олександр Сирський очолив оборону Києва. Він вважає, що захистити столицю вдалося завдяки ретельному плануванню.

За успішну оборону Києва Олександр Сирський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року відзначений званням Героя України.

Надалі Сирський став командувачем Східного угруповання військ ОСУВ "Хортиця", яке відповідає за ділянку фронту на Харківському, Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках.