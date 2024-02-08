Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Що про нього відомо

58-річного генерал-полковника Олександра Сирського призначили новим головнокомандувачем ЗСУ. Перед цим 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з цієї посади.

Зеленський назвав Сирського "найбільш досвідченим українським командувачем"

Зеленський аргументував кадрові зміни у командуванні ЗСУ та призначення Олександра Сирського на вищу військову посаду в країні.

Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. В.Зеленський Президент України

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Олександр Сирський: що відомо

Народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії.

Олександр Сирський закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Служба в нього проходила в УРСР і тут він залишився після пороголошення незалежності – почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

В 1996-му році закінчив Академію Збройних сил України, а в 2005-му Національний університет оборони.

У 2000-х роках Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. Був долучений до співпраці України з НАТО.

Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповування з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 року керував Сухопутними військами.

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Оборона Києва і звільнення Харківщини

На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання "Герой України".

Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно, без необхідності консультуватися зі штабом, — описували журналісти The Washington Post підготовку Сирським оборони Києва.

Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині.

Олександр Сирський — із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин. Навіть до тих сценаріїв, які сам він вважає вкрай малоймовірними, — писала про Сирського у 2022-му році американська газета The Washington Post. Поширити

У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області, Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ — "атлантів, що тримають операцію на своїх плечах".

Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише чотири з половиною години на добу. Єдина релаксація – це щоденні заняття у тренажерному залі", – описував генерала кореспондент ВВС Джонатан Біл, який брав у нього інтерв’ю. Поширити

Проте низка офіцерів, з якими спілкувалась ВВС, негативно відгукувалась про Сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів.

А ще, нарікають деякі офіцери, він любить порушувати вертикаль влади і втручатись у керування підрозділами аж до рівня роти.

Окрім того, співрозмовники вказували, що Сирський має гарні стосунки з Офісом президента, а розмови про його призначення замість Залужного почались ще навесні 2022 року.

Суперечки через Бахмут

За повідомленнями, у Олександра Сирського і у Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити з Бахмутом.

Спочатку щодо того, чи варто було раніше виходити з міста взимку 2023 року, а потім – чи варто було наступати на місто вже влітку і восени 2023 року паралельно з контрнаступом на півдні.

Сирський у 2023-му керував східним угрупуванням військ, яке вело бої на найгарячіших ділянках фронту. Битва під Бахмутом була у його відповідальності.

Як писав New York Times, влітку 2023-го року під час однією з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували Залужному зосередитися на прориві на південному напрямку, а не розпорошувати ресурси між південним та східним напрямком. Залужний, як повідомляють джерела, з цим погодився.

Проте українська армія продовжувала наступальні бої за Бахмут, за які виступав Сирський.

В інтерв’ю ВВС Сирський тоді називав наступальну битву під Бахмутом, де загинули тисячі українських військових, "принциповою справою і справою честі". Він казав, що ЗСУ можуть оточити захоплене росіянами місто, проте цього не сталось.

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Оборона Куп’янська

З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Тут росіяни ведуть потужні атакувальні дії, а українці тримають оборону.

Основна мета РФ на цьому напрямку - відтиснути ЗСУ зі східного берега річок Оскіл і Чорний Жеребець, тим самим зняти небезпеку наступу на окуповані Сватове і Кремінну на Луганщині.

Крім того, армія РФ може спробувати захопити звільненні восени 2022 року Куп'янськ і Лиман, оскільки ці міста важливі в стратегічному плані, є великими залізничними вузлами та необхідні для стійкої оборони в цьому районі.

За пів року атак на цій ділянці російська армія спромоглась лише на незначні просування на відтинку дороги Куп'янськ - Сватове. При цьому вона втратила значну частину техніки і особового складу.

Однак, за словами Сирського, обстановка на цій ділянці фронту продовжує залишатись складною.

Вона пов'язана з тим, що крім Куп'янського напрямку, в кінці минулого року Росія почала наступ біля Сіверська і Часового Яру на Донеччині.

За словами нового головкома ЗСУ, всі спроби противника були невдалими.

Що відомо про призначення Сирського головкомом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного і призначив на неї генерал-полковника Олександра Сирського, який керував Сухопутними силами ЗСУ.

Наразі поки залишається невідомим, хто саме займе посаду командувача Сухопутних військ замість Сирського.

Перед цим Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

За його словами, причиною звільнення є необхідність зміни військового кабінету та підходів і стратегій у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.