Зеленський назвав військові цілі України на 2024 рік — відео

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що завданням України на 2024 рік є не лише максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати Росії максимальних системних втрат.

Цілі України у 2024 році

Зеленський зазначив, що Україна відповість Росії на кожну ракету та кожен «шахед».

І наше завдання цього року — не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів — і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Поширити

Глава держави підкреслив, що усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору.

Це справедливо — відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше. Поширити

Він додав, що Україна “максимально енергійно“ працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше.

Також Зеленський провів зустріч із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, з яким обговорили конфіскацію російських активів.

Справді потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доводе нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста. Поширити

Боррель пообіцяв, що домовленості щодо передачі Україні мільйона артилерійських боєприпасів будуть реалізовані.

Також вони говорили ключові питання безпекових відносин України та Європейського Союзу.

Очікуємо, щоб створення Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру відбулося максимально ефективно. Поширити

Зеленський подякував українським воїнам

Також у відеозверненні Зеленський відзначив:

47-му окрему механізовану бригаду за хоробрість на Авдіївському напрямку.

79-ту окрему бригада ДШВ, яка воює на Мар’їнському напрямку.

93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр» з Бахмутського напрямку.

54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Мазепи та 81-шу окрему аеромобільну бригаду з Сіверського напрямку.

40-ву окрему артилерійську бригаду.