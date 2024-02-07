Зеленський назвав військові цілі України на 2024 рік — відео

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що завданням України на 2024 рік є не лише максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати Росії максимальних системних втрат.
Цілі України у 2024 році
Зеленський зазначив, що Україна відповість Росії на кожну ракету та кожен «шахед».
Глава держави підкреслив, що усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору.
Він додав, що Україна “максимально енергійно“ працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше.
Також Зеленський провів зустріч із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, з яким обговорили конфіскацію російських активів.
Боррель пообіцяв, що домовленості щодо передачі Україні мільйона артилерійських боєприпасів будуть реалізовані.
Також вони говорили ключові питання безпекових відносин України та Європейського Союзу.
Зеленський подякував українським воїнам
Також у відеозверненні Зеленський відзначив:
47-му окрему механізовану бригаду за хоробрість на Авдіївському напрямку.
79-ту окрему бригада ДШВ, яка воює на Мар’їнському напрямку.
93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр» з Бахмутського напрямку.
54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Мазепи та 81-шу окрему аеромобільну бригаду з Сіверського напрямку.
40-ву окрему артилерійську бригаду.
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