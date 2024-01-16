Розвідка Британії назвала головні цілі армії РФ на лінії фронту в Україні

Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії не фіксують значних успіхів українських військових чи злочинців з окупаційної армії РФ на фронті протягом останніх тижнів.
На чому зосереджені ключові зусилля російських окупантів на фронті в Україні
Представники британської розвідки зазначають, що головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки на Донеччині.
В Міноборони Великої Британії підкреслюють, що незважаючи на те, що наприкінці грудня минулого року російським окупантам вдалось досягти успіхів у просуванні в районі Мар’їнки, злочинці армії РФ не змогли скористатись цим і досягти просування ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.
Представники британської розвідки доходять висновку, що оточення Авдіївки залишатиметься ключовою метою російських окупантів.
Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
За інформацією військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, через загрозу занадто високих втрат російські окупанти відмовились від проведення атак в районі Горлівки.
Військовий додав, що провальні спроби наступів російських окупантів в районі Горлівки незмінно завершуються для них численними втратами.
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