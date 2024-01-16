Розвідка Британії назвала головні цілі армії РФ на лінії фронту в Україні

Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії не фіксують значних успіхів українських військових чи злочинців з окупаційної армії РФ на фронті протягом останніх тижнів.

На чому зосереджені ключові зусилля російських окупантів на фронті в Україні

Представники британської розвідки зазначають, що головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки на Донеччині.

В Міноборони Великої Британії підкреслюють, що незважаючи на те, що наприкінці грудня минулого року російським окупантам вдалось досягти успіхів у просуванні в районі Мар’їнки, злочинці армії РФ не змогли скористатись цим і досягти просування ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

Представники британської розвідки доходять висновку, що оточення Авдіївки залишатиметься ключовою метою російських окупантів.

Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня, - роблять висновок у розвідці Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 January 2024.



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Що відомо про ситуацію на Донеччині

За інформацією військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, через загрозу занадто високих втрат російські окупанти відмовились від проведення атак в районі Горлівки.

Питання фортифікаційних споруд на Горлівському напрямку є досить делікатним, і не хочеться розголошувати досить багато деталей. Я можу сказати лише кілька важливих речей. Правіше від наших позицій знаходиться Авдіївка, лівіше - Бахмутський напрямок, який палає весь - від Курдюмівки до Андріївки. Ми ж бачимо деякі артерії, через які противник постійно перекидає техніку на ці напрямки. І ми цю техніку досить успішно знищуємо, - зазначає Ієвлєв. Поширити

Військовий додав, що провальні спроби наступів російських окупантів в районі Горлівки незмінно завершуються для них численними втратами.