Разведка Британии назвала главные целые армии РФ на линии фронта в Украине

Аналитики по разведке Минобороны Великобритании не фиксируют значительных успехов украинских военных или преступников из оккупационной армии РФ на фронте за последние недели.

На чем сосредоточены ключевые усилия российских окупантов на фронте в Украине

Представители британской разведки отмечают, что главной целью российских окупантов остается окружение Авдеевки в Донецкой области.

В Минобороны Великобритании подчеркивают, что несмотря на то, что в конце декабря прошлого года российским оккупантам удалось добиться успехов в продвижении в районе Марьинки, преступники армии РФ не смогли воспользоваться этим и достичь продвижения ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.

Представители британской разведки приходят к выводу, что оцепление Авдеевки будет оставаться ключевой целью российских окупантов.

Однако на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

Поселок Степное на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту поставок. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели, делают вывод в разведке Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 January 2024.



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Что известно о ситуации в Донецкой области

По информации военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", из-за угрозы слишком высоких потерь российские кафиры отказались от проведения атак в районе Горловки.

Вопрос фортификационных сооружений на Горловском направлении достаточно щепетилен, и не хочется разглашать достаточно много деталей. Я могу сказать только несколько важных вещей. Правее наших позиций находится Авдеевка, левее - Бахмутское направление, которое пылает все - от Курдюмовки до Андреевки. Мы же видим некоторые артерии, через которые противник постоянно опрокидывает технику на эти направления. И мы эту технику достаточно успешно уничтожаем, – отмечает Иевлев. Поделиться

Военный добавил, что провальные попытки наступлений российских окупантов в районе Горловки неизменно завершаются для них многочисленными потерями.