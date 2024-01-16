Разведка Британии назвала главные целые армии РФ на линии фронта в Украине

Аналитики по разведке Минобороны Великобритании не фиксируют значительных успехов украинских военных или преступников из оккупационной армии РФ на фронте за последние недели.
На чем сосредоточены ключевые усилия российских окупантов на фронте в Украине
Представители британской разведки отмечают, что главной целью российских окупантов остается окружение Авдеевки в Донецкой области.
В Минобороны Великобритании подчеркивают, что несмотря на то, что в конце декабря прошлого года российским оккупантам удалось добиться успехов в продвижении в районе Марьинки, преступники армии РФ не смогли воспользоваться этим и достичь продвижения ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.
Представители британской разведки приходят к выводу, что оцепление Авдеевки будет оставаться ключевой целью российских окупантов.
Однако на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.
Что известно о ситуации в Донецкой области
По информации военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", из-за угрозы слишком высоких потерь российские кафиры отказались от проведения атак в районе Горловки.
Военный добавил, что провальные попытки наступлений российских окупантов в районе Горловки неизменно завершаются для них многочисленными потерями.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-