Президент Володимир Зеленський зазначив, що однім з ключових завдань України у цьому році буде перевага над злочинною армією РФ у ефективності застосування БпЛА.

Як Україна планує домогтись переваги над армією РФ у використанні дронів

Президент підкреслив, що під час проведення селектора за участю очільника уряду Дениса Шмигаля обговорювалась ситуація із бойовою роботою дронів.

Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо, - зазначив президент. Поширити

Зеленський підкреслив, що під час селектору також обговорювалась ситуація на фронті та було заслухано доповідь представників Головного управління розвідки Міноборони України.

Про що говорили Зеленський і Шмигаль

На нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили стратегію першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі.

Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.