Президент Володимир Зеленський зазначив, що однім з ключових завдань України у цьому році буде перевага над злочинною армією РФ у ефективності застосування БпЛА.
Як Україна планує домогтись переваги над армією РФ у використанні дронів
Президент підкреслив, що під час проведення селектора за участю очільника уряду Дениса Шмигаля обговорювалась ситуація із бойовою роботою дронів.
Зеленський підкреслив, що під час селектору також обговорювалась ситуація на фронті та було заслухано доповідь представників Головного управління розвідки Міноборони України.
Про що говорили Зеленський і Шмигаль
На нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили стратегію першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі.
Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-