Зеленський назвав кількість людей в українській армії

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.
Скільки людей у ЗСУ
При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.
Чисельність армії в Україні
Нагадаємо, що колишній міністр оборони Олексій Резніков, бувши на посаді, заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Як він казав влітку 2022 року, до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.
При цьому в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.
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