Зеленский назвал количество людей в украинской армии
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал количество людей в украинской армии

Зеленский
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Источник:  ARD

Президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии, назвав ее миллионной. По его словам, речь идет о 880 тысячах.

Сколько человек в ВСУ

...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сегодня, сейчас именно 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу, — отметил Зеленский.

При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 — 7,5 миллионов.

Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И все они защищают Европу и мир. Совершенно. На своих рабочих местах, — добавил Зеленский.

Численность армии в Украине

Напомним, что бывший министр обороны Алексей Резников, будучи в должности, заявлял, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Как он говорил летом 2022 года, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек.

При этом в декабре 2023 г. президент Владимир Зеленский озвучил численность Сухопутных войск Украины. По его словам, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск.

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