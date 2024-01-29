Зеленский назвал количество людей в украинской армии

Сколько человек в ВСУ

...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сегодня, сейчас именно 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу, — отметил Зеленский. Поделиться

При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 — 7,5 миллионов.

Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И все они защищают Европу и мир. Совершенно. На своих рабочих местах, — добавил Зеленский. Поделиться

Численность армии в Украине

Напомним, что бывший министр обороны Алексей Резников, будучи в должности, заявлял, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Как он говорил летом 2022 года, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек.

При этом в декабре 2023 г. президент Владимир Зеленский озвучил численность Сухопутных войск Украины. По его словам, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск.