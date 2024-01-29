Зеленский назвал количество людей в украинской армии

Президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии, назвав ее миллионной. По его словам, речь идет о 880 тысячах.
Сколько человек в ВСУ
При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 — 7,5 миллионов.
Численность армии в Украине
Напомним, что бывший министр обороны Алексей Резников, будучи в должности, заявлял, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Как он говорил летом 2022 года, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек.
При этом в декабре 2023 г. президент Владимир Зеленский озвучил численность Сухопутных войск Украины. По его словам, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск.
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