У ВСУ есть возможность подготовить 500 тыс мобилизованных — генерал-майор Николюк

Командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что ВСУ постоянно проводят соответствующие мероприятия по учениям мобилизованных. По состоянию на сегодняшний день Украина способна научить любое количество личного состава для выполнения задач на фронте и в тылу.
Украина может подготовить любое количество мобилизованных – Николюк
У Украины есть возможность подготовить 500 тысяч, 100 тысяч или 200 тысяч военнообязанных, как это будет определено новым законопроектом о мобилизации, над которым работают в Кабмине, рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.
Николюк уточнил, что по состоянию сегодня за границей было подготовлено 20% военнослужащих, остальные 80% – в Украине.
Генерал-майор заявил, что Украина по боевому опыту уже «на несколько лет опережает обучающих».
Отвечая на вопросы, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это пехота.
Новый закон о мобилизации: что известно
12 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова, и в ближайшее время она будет вынесена на согласование правительства. Умеров сообщил, что в новой редакции учли все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В тот же день Кабинет министров отозвал свой предыдущий проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» для его доработки.
Предполагается, что новым законом будут установлены четкие сроки службы по мобилизации.
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