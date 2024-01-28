У ВСУ есть возможность подготовить 500 тыс мобилизованных — генерал-майор Николюк

Командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что ВСУ постоянно проводят соответствующие мероприятия по учениям мобилизованных. По состоянию на сегодняшний день Украина способна научить любое количество личного состава для выполнения задач на фронте и в тылу.

Украина может подготовить любое количество мобилизованных – Николюк

У Украины есть возможность подготовить 500 тысяч, 100 тысяч или 200 тысяч военнообязанных, как это будет определено новым законопроектом о мобилизации, над которым работают в Кабмине, рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

Сегодня, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, так как значительная часть вовлечена в районы выполнения боевых задач. Но по состоянию на сегодняшний день мы способны любое количество личного состава научить, – говорит он. Поделиться

Николюк уточнил, что по состоянию сегодня за границей было подготовлено 20% военнослужащих, остальные 80% – в Украине.

Генерал-майор заявил, что Украина по боевому опыту уже «на несколько лет опережает обучающих».

Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но нужно учитывать, что он не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать, – говорит Николюк. Поделиться

Отвечая на вопросы, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это пехота.

Это та идущая пехота, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции и заходит на вражеские позиции, отражает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках – это подготовка пехотинца. Не унижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день – это пехота, – сказал он. Поделиться

Новый закон о мобилизации: что известно

12 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова, и в ближайшее время она будет вынесена на согласование правительства. Умеров сообщил, что в новой редакции учли все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В тот же день Кабинет министров отозвал свой предыдущий проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» для его доработки.

Предполагается, что новым законом будут установлены четкие сроки службы по мобилизации.