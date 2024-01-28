У ЗСУ є можливість підготувати 500 тис мобілізованих — генерал-майор Ніколюк

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що ЗСУ постійно проводять відповідні заходи щодо навчань мобілізованих. Станом на сьогодні Україна спроможна навчити будь-яку кількість особового складу для виконання завдань на фронті і у тилу.

Україна може підготувати будь-яку кількість мобілізованих – Ніколюк

В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов’язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

Сьогодні, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина залучена в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити, – каже він. Поширити

Ніколюк уточнив, що станом сьогодні за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта, 80% – в Україні.

Генерал-майор заявив, що Україна за бойовим досвідом вже «на декілька років випереджає тих, хто її навчає».

Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється і ці тонкощі необхідно враховувати, – каже Ніколюк. Поширити

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції та заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота, – сказав він. Поширити

Новий закон про мобілізацію: що відомо

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.