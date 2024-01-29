День пам'яті Героїв Крут. Зеленський та Залужний виступили з заявами

29 січня український народ традиційно вшановує пам'ять Героїв Крут. Це були мужні українські студенти, яким вдалося зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році.

Зеленський звернувся до українців у День пам'яті Героїв Крут

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.

На Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Президент вкотре звернув увагу на те, що, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.

Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, — назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну! Вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України! — наголосив глава держави. Поширити

Зеленський подякував захисникам України у День пам'яті Героїв Крут

Головнокомандувач ЗСУ також нагадав українцям про те, що 29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами — зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва.

Попри те, що минуло 106 років, українським героям досі доводиться захищати батьківщину від російських окупантів на всій лінії фронту.