День пам'яті Героїв Крут. Зеленський та Залужний виступили з заявами

29 січня український народ традиційно вшановує пам'ять Героїв Крут. Це були мужні українські студенти, яким вдалося зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році.
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті Героїв Крут
Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.
На Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.
Президент вкотре звернув увагу на те, що, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.
Зеленський подякував захисникам України у День пам'яті Героїв Крут
Головнокомандувач ЗСУ також нагадав українцям про те, що 29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами — зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва.
Попри те, що минуло 106 років, українським героям досі доводиться захищати батьківщину від російських окупантів на всій лінії фронту.
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