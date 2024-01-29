Британська розвідка назвала кількість знищеної в Україні російської бронетехніки
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка назвала кількість знищеної в Україні російської бронетехніки

Міноборони Британії
війна
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Сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.

Яка кількість знищеної в Україні російської бронетехніки

Як зазначається у зведенні, 2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

Вельми ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції, — йдеться у повідомленні.

З початку жовтня 2023 року російська армія перейшла у наступ на сході України. За цей період втрати російської бронетехніки збільшилися: російські війська втратили до 365 танків і 700 бронемашин, але досягли лише незначного територіального просування.

Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому, — зазначають у Міноборони Британії.

Військовий бюджет РФ

Нагадаємо, у 2024 році російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Керівник "Ростеха" Сергій Чемезов наприкінці грудня заявив, що корпорація різко збільшила виробництво танків, бронетехніки, а також снарядів для армії.

Виробництво танків за два роки зросло у сім разів, повідомив Чемезов президенту Володимиру Путіну. Виробництво бронетехніки зросло більш ніж уп'ятеро, а виробництво боєприпасів, від стрілецької зброї до артилерійських снарядів, зросло у 50 разів, сказав Чемезов, не назвавши цифр.

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