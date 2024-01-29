Британська розвідка назвала кількість знищеної в Україні російської бронетехніки

Сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.
Яка кількість знищеної в Україні російської бронетехніки
Як зазначається у зведенні, 2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.
З початку жовтня 2023 року російська армія перейшла у наступ на сході України. За цей період втрати російської бронетехніки збільшилися: російські війська втратили до 365 танків і 700 бронемашин, але досягли лише незначного територіального просування.
Військовий бюджет РФ
Нагадаємо, у 2024 році російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.
Керівник "Ростеха" Сергій Чемезов наприкінці грудня заявив, що корпорація різко збільшила виробництво танків, бронетехніки, а також снарядів для армії.
Виробництво танків за два роки зросло у сім разів, повідомив Чемезов президенту Володимиру Путіну. Виробництво бронетехніки зросло більш ніж уп'ятеро, а виробництво боєприпасів, від стрілецької зброї до артилерійських снарядів, зросло у 50 разів, сказав Чемезов, не назвавши цифр.
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