Скільки посівних площ втратила Україна через війну — дані експерта

Понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується через повномасштабне вторгнення Росії. Що також важливо розуміти, шкода, завдана українським ґрунтам, сягає понад 900 млрд гривень.

Україна втратила 19,3% посівних площ через війну

Такими даними під час круглого столу на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір» поділився консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

За його словами, вторгнення РФ стало причиною того, що Україна втратила 19,3% посівних площ.

Ба більше, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується.

Це ті території, які сьогодні понівечені війною. За оцінками Міндовкілля, через війну ґрунтам нанесено збитків на понад 900 млрд грн, — пояснив експерт. Поширити

Анатолій Разгон також звернув увагу на те, що станом на 2023 рік площа деградованих сільськогосподарських угідь може оцінюватися у 10-15 млн га.

Не можна також забувати про кліматичні зміни, через які під загрозою деградації перебуває більш ніж половина таких земель.

Україна може на роки втратити понад 30% посівних площ

Експерт попереджає: якщо не вжити екстрених заходів, українські землі опиняться у зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.

Цілком очевидно, що після завершення війни, без вжиття надзвичайних заходів на державному рівні та підтримки міжнародної спільноти, Україна може на роки втратити третину посівних площ — 10-12 млн.га. Це 30-35 млн тонн зерна, які можуть забезпечити продовольством значну частинку жителів планети, — наголошує Анатолій Разгон. Поширити

Що також важливо розуміти, станом на вересень 2023 року прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну перевищили 40 мільярдів доларів США.