Скільки посівних площ втратила Україна через війну — дані експерта

Понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується через повномасштабне вторгнення Росії. Що також важливо розуміти, шкода, завдана українським ґрунтам, сягає понад 900 млрд гривень.
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну
Такими даними під час круглого столу на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір» поділився консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.
За його словами, вторгнення РФ стало причиною того, що Україна втратила 19,3% посівних площ.
Ба більше, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується.
Анатолій Разгон також звернув увагу на те, що станом на 2023 рік площа деградованих сільськогосподарських угідь може оцінюватися у 10-15 млн га.
Не можна також забувати про кліматичні зміни, через які під загрозою деградації перебуває більш ніж половина таких земель.
Україна може на роки втратити понад 30% посівних площ
Експерт попереджає: якщо не вжити екстрених заходів, українські землі опиняться у зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.
Що також важливо розуміти, станом на вересень 2023 року прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну перевищили 40 мільярдів доларів США.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-