Сколько посевных площадей потеряла Украина из-за войны — данные эксперта

Более 5 млн га пахотных земель в Украине пока не используется из-за полномасштабного вторжения России. Что также важно понимать, ущерб, причиненный украинским почвам, достигает более 900 млрд гривен.

Украина потеряла 19,3% посевных площадей из-за войны

Такими данными во время круглого стола на тему: «Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение» поделился консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины Анатолий Разгон.

По его словам, вторжение РФ стало причиной того, что Украина лишилась 19,3% посевных площадей.

Более того, более 5 млн га пахотных земель сегодня не используется.

Это те территории, которые сегодня изуродованы войной. Из-за войны почвам нанесен ущерб более чем на 900 млрд грн, - объяснил эксперт. Поделиться

Анатолий Разгон также обратил внимание на то, что по состоянию на 2023 год площадь деградированных сельскохозяйственных угодий может оцениваться в 10-15 млн га.

Нельзя также забывать о климатических изменениях, из-за которых под угрозой деградации находится более половины таких земель.

Украина может на годы потерять более 30% посевных площадей

Эксперт предупреждает: если не принять экстренные меры, украинские земли окажутся в зоне риска и со временем будут выведены из обработки.

Совершенно очевидно, что после завершения войны, без принятия чрезвычайных мер на государственном уровне и поддержки международного сообщества, Украина может на годы потерять треть посевных площадей – 10-12 млн.га. Это 30-35 млн тонн зерна, которые могут обеспечить продовольствием значительную часть жителей планеты, - отмечает Анатолий Разгон. Поделиться

Что также важно понимать, по состоянию на сентябрь 2023 года прямые и косвенные убытки украинских аграриев из-за войны превысили 40 миллиардов долларов США.