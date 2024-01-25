Сколько посевных площадей потеряла Украина из-за войны — данные эксперта

Более 5 млн га пахотных земель в Украине пока не используется из-за полномасштабного вторжения России. Что также важно понимать, ущерб, причиненный украинским почвам, достигает более 900 млрд гривен.
Украина потеряла 19,3% посевных площадей из-за войны
Такими данными во время круглого стола на тему: «Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение» поделился консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины Анатолий Разгон.
По его словам, вторжение РФ стало причиной того, что Украина лишилась 19,3% посевных площадей.
Более того, более 5 млн га пахотных земель сегодня не используется.
Анатолий Разгон также обратил внимание на то, что по состоянию на 2023 год площадь деградированных сельскохозяйственных угодий может оцениваться в 10-15 млн га.
Нельзя также забывать о климатических изменениях, из-за которых под угрозой деградации находится более половины таких земель.
Украина может на годы потерять более 30% посевных площадей
Эксперт предупреждает: если не принять экстренные меры, украинские земли окажутся в зоне риска и со временем будут выведены из обработки.
Что также важно понимать, по состоянию на сентябрь 2023 года прямые и косвенные убытки украинских аграриев из-за войны превысили 40 миллиардов долларов США.
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