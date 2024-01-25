Тяжелые металлы в грунтах Украины в зоне боевых действий превышают норму в 30 раз. Об этом заявил консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины Анатолий Разгон.
РФ испортила украинские почвы на территориях, где идет война
25 января в Киеве состоялся круглый стол по теме: «Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение».
Во время него обсуждались и анализировались актуальные экологические вызовы, которые возникли из-за вторжения РФ.
Как объяснил Анатолий Разгон, тяжелые металлы попадают в грунт, мигрируют в грунтовые воды и в результате попадают в пищевые цепи, воздействуя и на животных, и на людей.
Кроме того, сообщается, что на местах обстрелов почвоведы фиксируют систематическое превышение в 10-18 раз показателей ртути, цинка и кадмия, выявляют высокое содержание меди, никеля, свинца, фосфора и бария, серы и серной кислоты.
Эксперты не могут спрогнозировать, что будет с землями Украины после войны
Как объясняет Анатолий Разгон, Украина — не первая страна, столкнувшаяся с проблемой резкого ухудшения состава почвы.
По его словам, подобное уже переживали Бельгия и Франция сто лет назад, когда Европа потеряла 23% посевных площадей после Первой мировой войны.
Что важно понимать, эти проблемы до сих пор не удалось окончательно устранить.
Эксперты также обращают внимание на то, что из-за полномасштабного вторжения более 5 млн га пахотных земель в Украине пока не используется, а ущерб, причиненный украинским почвам, составляет более 900 млрд грн.
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