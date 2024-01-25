Тяжелые металлы в грунтах Украины в зоне боевых действий превышают норму в 30 раз. Об этом заявил консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины Анатолий Разгон.

РФ испортила украинские почвы на территориях, где идет война

25 января в Киеве состоялся круглый стол по теме: «Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение».

Во время него обсуждались и анализировались актуальные экологические вызовы, которые возникли из-за вторжения РФ.

Как объяснил Анатолий Разгон, тяжелые металлы попадают в грунт, мигрируют в грунтовые воды и в результате попадают в пищевые цепи, воздействуя и на животных, и на людей.

То есть отравленная взрывами почва будет медленно убивать нас в перспективе, — предупредил эксперт. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на местах обстрелов почвоведы фиксируют систематическое превышение в 10-18 раз показателей ртути, цинка и кадмия, выявляют высокое содержание меди, никеля, свинца, фосфора и бария, серы и серной кислоты.

Эксперты не могут спрогнозировать, что будет с землями Украины после войны

Как объясняет Анатолий Разгон, Украина — не первая страна, столкнувшаяся с проблемой резкого ухудшения состава почвы.

По его словам, подобное уже переживали Бельгия и Франция сто лет назад, когда Европа потеряла 23% посевных площадей после Первой мировой войны.

Что важно понимать, эти проблемы до сих пор не удалось окончательно устранить.

Какое сокращение земель ждет Украину после завершения военных действий, сейчас трудно даже прогнозировать, — подчеркнул консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины. Поделиться

Эксперты также обращают внимание на то, что из-за полномасштабного вторжения более 5 млн га пахотных земель в Украине пока не используется, а ущерб, причиненный украинским почвам, составляет более 900 млрд грн.