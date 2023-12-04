Экоцид РФ в Украине. ЕС поможет расследовать преступления огромного масштаба

Европейский Союз готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений России, поскольку их масштаб очень существенный, но правовой контекст этих преступлений не очень определен.

Россия осуществила в Украине экоцид

ЕС предлагает свою помощь по расследованию экологических преступлений РФ в Украине.

Об этом пишет DW со ссылкой на заместителя генерального директора директората Еврокомиссии по юстиции Нильса Берндта.

По его словам, "масштабы вероятных экологических преступлений, совершенных в Украине, огромны".

Мы не можем вспомнить что-либо подобное из прошлого. При этом правовой контекст этих преступлений не очень четкий, – признает он. Поделиться

Однако, по словам Берндта, Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине расследовать возможные экологические преступления России.

В этом контексте Нильс Берндт также отметил, что в современной истории уже есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов.

Ущерб экологии Украины в результате войны Киев оценивает в 56,7 млрд евро. Страна занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий – это 30% территории. Поделиться

Крупнейшим преступлением экоцида РФ в Украине министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец называет подрыв дамбы Каховской ГЭС в июне этого года, который, вероятно, совершили российские военные.

На восстановление лесов и национальных парков, где продолжаются военные действия, уйдет не менее 20 лет, говорит министр.

Также, по его данным, военные действия уже привели к дополнительному выбросу в атмосферу 150 млн т парниковых газов.

Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия, по их оценкам, ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документирует конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киев официально зафиксировал 2900 подобных преступлений.

Каковы последствия подрыва Каховской ГЭС

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала экологическую экспресс-оценку подрыва РФ Каховской дамбы.

В сообщении отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, выходящей за пределы Украины.

Масштабы катастрофы могут быть непонятны спустя годы или даже десятилетия, – говорят в ООН. Поделиться

Согласно оценке, хотя наводнение ниже по течению повлекло за собой значительные экологические потери и вред, ситуация выше по течению от дамбы еще более важна.

В сообщении отмечается, что происшествия привели к выбросам химических загрязняющих веществ. В частности, машинного масла и жидких удобрений, поскольку значительное количество мест хранения химикатов расположено в зоне затопления.