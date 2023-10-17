Подрыв оккупантами Каховской ГЭС нанес Украине ущерб на 14 млн долл – ООН

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, которую россияне совершили в июне 2023 года, нанес Украине ущерб почти на 14 миллиардов долларов.

Сколько ущерба нанесла катастрофа Украине

По оценкам отчета, общие потребности в восстановлении и восстановлении составляют $5,04 миллиарда, из которых $1,82 миллиарда потребуются в ближайшей/краткосрочной перспективе.

Подрыв плотины ГЭС затопил 620 км территории в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. Это оказало непосредственное влияние на 100 тысяч жителей.

Также это нанесло значительный ущерб окружающей среде, жилью, инфраструктуре и культурным объектам, таким как исторические здания, музеи и культовые сооружения.

Каховская ГЭС после взрыва (фото из открытых источников)

Кроме того, в регионах нарушились энергоснабжение, поставка питьевой воды, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге.

В отчете указывают, что прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, составил 2,79 млрд долларов, а размер ущерба превышает 11 млрд долларов.

Наибольшей проблемой в результате подрыва украинское правительство и ООН назвали длительное влияние на окружающую среду. А вот самые прямые повреждения инфраструктуры и активов зафиксировали в энергетическом и жилом секторах.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская гидроэлектростанция восстановлению не подлежит. Подрыв привел к подтоплению территорий в Николаевской и Херсонской областях, в частности, на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Оккупанты заявляли о 55 погибших на захваченных землях Херсонщины, но не допускали туда международные гуманитарные организации.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч человек.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.