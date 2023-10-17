Підрив окупантами Каховської ГЕС завдав Україні збитків на 14 млн дол — ООН

Підрив греблі Каховської гідроелектростанції, який росіяни здійснили в червні 2023 року, завдав Україні збитків на майже 14 мільярдів доларів.

Скільки збитків завдала катастрофа Україні

За оцінками звіту, загальні потреби у відновленні та відбудові становлять $5,04 мільярда, з яких $1,82 мільярда будуть потрібні у найближчій/короткостроковій перспективі.

Підрив греблі ГЕС затопив 620 км² території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій. Це безпосередньо вплинуло на 100 тисяч мешканців.

Також це завдало значної шкоди навколишньому середовищу, житлу, інфраструктурі та культурним об'єктам, як-от історичні будівлі, музеї та культові споруди.

Каховська ГЕС після підриву (фото з відкритих джерел)

Крім того, у регіонах порушилося енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь та робота річкового транспорту на півдні.

У звіті вказують, що пряма шкода, завдана інфраструктурі та активам, склала 2,79 млрд доларів, а розмір збитків перевищує 11 млрд доларів.

Найбільшою проблемою внаслідок підриву український уряд та ООН назвали тривалий вплив на довкілля. А от найбільші прямі пошкодження інфраструктури та активів зафіксували в енергетичному й житловому секторах.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Окупанти заявляли про 55 загиблих на захоплених землях Херсонщини, але не допускали туди міжнародні гуманітарні організації.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної та технічної води.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.