Екоцид РФ в Україні. ЄС допоможе розслідувати злочини величезного масштабу

Європейський Союз готовий допомогти Україні в розслідуванні екологічних злочинів Росії, оскільки їхній масштаб дуже суттєвий, але правовий контекст цих злочинів не дуже визначений.

Росія спричинила в Україні екоцид нечуваних розмірів

ЄС пропонує свою допомогу у розслідуванні екологічних злочинів РФ в Україні.

Про це пише DW з посиланням на заступника генерального директора директорату Єврокомісії з питань юстиції Нільса Берндта.

За його словами, "масштаби ймовірних екологічних злочинів, скоєних в Україні, величезні".

Ми не можемо згадати чогось подібного з минулого. При цьому правовий контекст цих злочинів не дуже чіткий, - визнає він водночас. Поширити

Однак, за словами Берндта, Єврокомісія та профільні органи країн-членів ЄС готові допомогти Україні в розслідуванні можливих екологічних злочинів Росії.

У цьому контексті Нільс Берндт також наголосив, що в сучасній історії вже є випадки, коли країни отримували компенсацію за заподіяну їм екологічну шкоду внаслідок військових конфліктів.

Збитки екології України внаслідок війни Київ оцінює в 56,7 млрд євро. Країна посідає одне з перших місць у світі за площею замінованих територій – це 30% території. Поширити

Найбільшим злочином екоциду РФ в Україні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець називає підрив дамби Каховської ГЕС у червні цього року, який, імовірно, вчинили російські військові.

На відновлення лісів і національних парків, де тривають військові дії, піде щонайменше 20 років, каже міністр.

Також, за його даними, військові дії вже призвели "до додаткового викиду в атмосферу 150 млн т парникових газів".

Українська влада не тільки фіксує збитки, яких російська армія, за їхніми оцінками, щоденно завдає природним ресурсам країни, а й документує конкретні дії, що до них призводять. Від початку війни Київ офіційно зафіксував 2900 таких злочинів.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) опублікувала екологічну експрес-оцінку підриву РФ Каховської дамби.

У повідомленні зазначається, що прорив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, яка виходить за межі України.

Масштаби катастрофи можуть бути незрозумілими через роки чи навіть десятиліття, – кажуть в ООН. Поширити

Згідно з оцінкою, хоча повінь нижче за течією спричинила значні екологічні втрати та шкоду, ситуація вище за течією від дамби є ще більш важливою.

У повідомленні наголошується, що події призвели до викидів хімічних забруднюючих речовин. Зокрема машинного масла та рідких добрив, оскільки значна кількість місць зберігання хімікатів розташована в зоні затоплення.