Екоцид РФ в Україні. ЄС допоможе розслідувати злочини величезного масштабу

Європейський Союз готовий допомогти Україні в розслідуванні екологічних злочинів Росії, оскільки їхній масштаб дуже суттєвий, але правовий контекст цих злочинів не дуже визначений.
Росія спричинила в Україні екоцид нечуваних розмірів
ЄС пропонує свою допомогу у розслідуванні екологічних злочинів РФ в Україні.
Про це пише DW з посиланням на заступника генерального директора директорату Єврокомісії з питань юстиції Нільса Берндта.
За його словами, "масштаби ймовірних екологічних злочинів, скоєних в Україні, величезні".
Однак, за словами Берндта, Єврокомісія та профільні органи країн-членів ЄС готові допомогти Україні в розслідуванні можливих екологічних злочинів Росії.
У цьому контексті Нільс Берндт також наголосив, що в сучасній історії вже є випадки, коли країни отримували компенсацію за заподіяну їм екологічну шкоду внаслідок військових конфліктів.
Найбільшим злочином екоциду РФ в Україні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець називає підрив дамби Каховської ГЕС у червні цього року, який, імовірно, вчинили російські військові.
На відновлення лісів і національних парків, де тривають військові дії, піде щонайменше 20 років, каже міністр.
Також, за його даними, військові дії вже призвели "до додаткового викиду в атмосферу 150 млн т парникових газів".
Українська влада не тільки фіксує збитки, яких російська армія, за їхніми оцінками, щоденно завдає природним ресурсам країни, а й документує конкретні дії, що до них призводять. Від початку війни Київ офіційно зафіксував 2900 таких злочинів.
Які наслідки підриву Каховської ГЕС
Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) опублікувала екологічну експрес-оцінку підриву РФ Каховської дамби.
У повідомленні зазначається, що прорив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, яка виходить за межі України.
Згідно з оцінкою, хоча повінь нижче за течією спричинила значні екологічні втрати та шкоду, ситуація вище за течією від дамби є ще більш важливою.
У повідомленні наголошується, що події призвели до викидів хімічних забруднюючих речовин. Зокрема машинного масла та рідких добрив, оскільки значна кількість місць зберігання хімікатів розташована в зоні затоплення.
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